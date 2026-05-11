انفجار يدمر مبنى سكنيا في ايران

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجار ضخم في المنزل السكني بشارع جهانكيري بالمدينة وتسبب بحالة من القلق بين سكان المنطقة، وقوبل فورا باستجابة من قوات الإسعاف والإطفاء.وباشرت فرق الإغاثة في موقع الحادث عمليات تأمين المنطقة ورفع الأنقاض.ولا يزال السبب الدقيق للانفجار غير معروف، وكذلك العدد المحتمل للمصابين وحجم الأضرار لا تزال قيد التحقيق من قبل الخبراء، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا.