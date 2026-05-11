الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا

وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين وسوريا.وقال في بيان إن القرار "يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع ودعم تعافيها الاقتصادي".يأتي ذلك فيما يشارك وزير الخارجية السوري أسعد حسن في فعاليات تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية ، وفق ما نقلته (سانا).وقال الشيباني في كلمة بهذه المناسبة اليوم الاثنين: "نحن هنا اليوم لبناء شراكات حقيقية تقوم على المصلحة المتبادلة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد".وأضاف أن "سوريا التي نتحدث عنها اليوم تختلف جذريا عن تلك التي كانت قبل عام ونصف، حيث نعمل على تعزيز الاقتصاد السوري وتشجيع الاستثمار وتوفير السكن اللائق وتعزيز مؤسساتنا الوطنية".وتابع "اليوم ينصب تركيزنا على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة"، ولفت الوزير السوري إلى أن حضور بلاده في هذه الفعالية سيطلق المحادثات حول الأطر التي "ستحكم علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي على أساس الشراكة والمصالح المشتركة".من جهتها، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط شويسا "نعمل على تنفيذ حزمة مالية تقدر بـ 175 مليون يورو (نحو 190 مليون دولار)، إضافة إلى تقديم حزمة مالية ثانية بـ 180 مليون يورو (نحو 195 مليون دولار) هذا العام كجزء من دعم في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي".وأضافت أن هذا التمويل سيساعد في فتح استثمارات في القطاعين العام والخاص وسيشجع البنوك الأوروبية، وهذا "مهم لسوريا التي تتطلع لإعادة البناء وتوفير الخدمات لتسهيل عودة اللاجئين الذين لديهم قدرات وإبداعات للإسهام في إعمار بلدهم سوريا".