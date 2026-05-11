غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان توقع ضحايا بينهم مسعفون

وشملت الغارات بلدات أرنون والنميرية وشقرا وعرب صاليم، فيما استهدفت غارة سيارة في بلدة زبدين بقضاء النبطية وأسفرت عن مقتل شخصين. كما سقط قتلى وجرحى في غارات طالت بلدات وحاريص وتول، إضافة إلى قصف مناطق في وصور والنبطية.وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من المسعفين أصيبوا أثناء تواجدهم قرب موقع استهداف في بلدة تول، وسط استمرار التحليق الإسرائيلي المكثف فوق مناطق الجنوب.