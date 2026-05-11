فيدان يزور الدوحة لبحث التعاون الثنائي والتحضير لقمة أردوغان وتميم

ومن المقرر أن يبحث الجانبان الاستعدادات لعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى برئاسة الرئيس التركي وأمير قطر الشيخ ، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية في وغزة وملف أمن الملاحة في .كما ستؤكد دعمها للدوحة في مواجهة هجمات مارس وأبريل، مع التشديد على أهمية التعاون العسكري والدفاعي والربط البحري في تعزيز .وفي الجانب الاقتصادي، أشارت أنقرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ملياراً و150 مليون دولار خلال عام 2025، مع هدف لرفعه إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية حيز التنفيذ في أغسطس 2025.