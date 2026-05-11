حزب الله: استهداف تجمّعا لآليات وجنود إسرائيليّين بصليات صاروخية في رشاف وصور

وذكر بيان للحزب انه" دفاعًا عن وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:15 الإثنين 11-05-2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخية".واضاف الحزب في بيان ثان، انه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، تصدّى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:05 الإثنين 11-05-2026 لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أجواء بصاروخ أرض جوّ".