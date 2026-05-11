ترامب: الايرانيون قدموا مقترحا غبيا

وقال في تصريح تابعته ، ان "خطتي ببساطة هي أن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "الخطة لحصار إيران كانت خطة عسكرية عبقرية كما كانت خطة فنزويلا".وتابع "لا أشعر بأي ضغط أو ملل بشأن إيران وقد حققنا نصرا عسكريا كبيرا وسنحقق المزيد"، لافتا الى "اننا سنواصل الحصار المفروض على إيران".وذكر ان "الايرانيين قدموا مقترحا غبيا لا يمكن أن نقبل به"، موضحا ان "إيران أبلغتني بوضوح أنها تعتزم أن تمنحنا الغبار النووي، لكن الايرانيين يتفقون معنا على أشياء ثم يتراجعون عنها".وبين ان "إيران لديها معتدلون ومجانين كما هو الحال في "، لافتا الى "اننا انتظرنا عدة أيام للحصول على الرد الإيراني وكان يمكن أن يكون جاهزا خلال 10 دقائق".وتابع ان "وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف جدا وفي الانعاش"، مشيرا إلى أن "مقترح إيران قطعة من ولم أكمل قراءته".واكد ان "إيران ستستخدم السلاح النووي بعد ساعة واحدة من الحصول عليه".