مستشار المرشد الإيراني يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى ترامب

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب : " يقول إن " لن تضحك بعد اليوم"، ويتحدث عن "وقف إطلاق نار عظيم". لكنه يلوّح لإيران بتهديدات نووية مبطنة، وكأنه ما زال يصدق أكاذيب البنتاغون بشأن إخفاء الخسائر الكبيرة في صفوف الجنود الأمريكيين".وأضاف ولايتي: "ترامب، لا تظن أبدا أنك تستطيع استغلال هدوئنا اليوم لتدخل منتصرا. تعلّم أولا أبجدية النظام الجيوسياسي الجديد في ".وختم مستشار المرشد الإيراني منشوره بالقول: "لقد هزمناكم في الميدان، فلا تتوهموا أنكم ستكونون منتصرين في الدبلوماسية".هذا ويعقد ترامب اجتماعا أمنيا مغلقا مع كبار قادة ، وسط تراجع حاد في مسار التهدئة مع إيران و"احتضار" وقف إطلاق النار بين الجانبين.وخلال تصريحات للصحفيين متزامنة مع الاجتماع داخل ، قال ترامب إن "وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف جدا وفي الإنعاش"، مشيرا إلى أن الردود الإيرانية الأخيرة "غير مقبولة وغبية"، وأن المفاوضات مع تشهد تقلبات مستمرة وفقدانا للثقة.