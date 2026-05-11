الكرملين بشأن العلاقات الروسية الأمريكية: تراوح مكانها

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين: "يجب ألا ننسى أن أي تحسن في العلاقات الثنائية لم يحصل حتى اللحظة، فهي لا تزال عند مستوى الصفر".

وأضاف أن تحقيق أي تقدم في هذا الملف يتطلب خطوات متقابلة، موضحا أن لم تقدم حتى الآن على اتخاذ مثل هذه الخطوات.وعلى الرغم من هذا الجمود، كشف بيسكوف أن قنوات الاتصال مفتوحة على المستوى التقني، إذ يجري مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف اتصالات منتظمة ومستمرة مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن تتطلع إلى استمرار هذا النمط من التواصل، نافيا في الوقت ذاته وجود أي خطط واضحة لزيارة مرتقبة لويتكوف إلى العاصمة الروسية في المدى المنظور.كما أكد بيسكوف أن دعوة الرئيس الروسي نظيره الأمريكي لزيارة موسكو لا تزال قائمة، مشددا على أن سيكون سعيدا دائما باستقبال الرئيس الأمريكي في العاصمة الروسية، وأشار إلى أن بوتين يجدد هذه الدعوة في كل مكالمة هاتفية بين الزعيمين.وكان الرئيس بوتين قد وجه الدعوة إلى خلال القمة الروسية الأمريكية في أنكوريدج في أغسطس 2025، فيما جرى آخر اتصال هاتفي بين الرئيسين في 29 أبريل الماضي، وكان ذلك الاتصال هو الثاني عشر بينهما منذ تولي ترامب الرئاسة في عام 2025.