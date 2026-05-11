رد إيراني رسمي على وجود مقاتلات مصرية في الإمارات

وقال المتحدث باسم بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي: "علاقتنا مع تقوم على الاحترام المتبادل وأي تدخل من شأنه الإضرار بأمن المنطقة مرفوض من وجهة نظرنا بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءه".وأضاف بقائي: "الأمن القائم على وجود قوات أجنبية في المنطقة لن يؤدي إلا إلى زيادة حالة انعدام الأمن وتفاقمها".وجاءت تصريحات بقائي بعد أيام من إعلان ، الخميس الماضي أن الرئيس الإماراتي والرئيس المصري قاما بزيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في دولة الإمارات.وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رسميا عن نشر مقاتلات مصرية من طراز "رافال" الفرنسية على الأراضي الإماراتية في إطار تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة.