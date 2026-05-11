تحذير إسرائيلي: بن غوريون تحول إلى قاعدة عسكرية أمريكية

ووجه شموئيل زكاي رسالة عاجلة إلى وزيرة المواصلات والمدير العام للوزارة موشيه بن زاكين، أكد فيها أن الوضع الحالي يشكل "خطرا حقيقيا" على استقرار شركات الطيران الإسرائيلية، خاصة الصغيرة منها مثل "يسرائير" و"أركيع" و"إير ".ونقلت الصحف العبرية (يديعوت أحرونوت وكلكليست) عن زكاي قوله: "يبدو أن المؤسسة الأمنية لا تدرك حجم الضرر الذي يلحق بالطيران المدني، وتأثير عدد الرحلات الجوية على الأسعار وعلى جميع مواطني الدولة. المؤسسة الأمنية تمنع وزارة المواصلات من القيام بواجبها ومسؤولياتها. في الوضع الحالي لا يوجد لدى مطار دولي قادر على العمل بكفاءة. أصبح مطاراً عسكرياً مع نشاط مدني محدود".وأوضح زكاي أن شركات الطيران الإسرائيلية اضطرت إلى إجلاء العديد من طائراتها إلى الخارج مع بداية عملية "زئير الأسد" (الحرب مع إيران) في 28 فبراير، ولا تزال هذه الطائرات غير قادرة على العودة بسبب الازدحام العسكري الأمريكي في المطار.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن شركة "يسرائير" مثلا، كانت تحتفظ عادةً بـ 17 طائرة في مطار بن غوريون، لكنها لا تحصل حاليا إلا على تصريح لإبقاء أربع طائرات فقط خلال الليل. هذا الوضع لا يؤدي فقط إلى رفع أسعار التذاكر، بل يحد أيضا من عدد الرحلات التي تستطيع الشركات الإسرائيلية تشغيلها.