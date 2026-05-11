تحذير إسرائيلي: بن غوريون تحول إلى قاعدة عسكرية أمريكية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوميات حدو
من
03:30 AM
الى
04:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رونالدو يتوعد الهلال قبل المواجهة: لنجعلها ليلة حاسمة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563697-639141226095059997.jpg
تحذير إسرائيلي: بن غوريون تحول إلى قاعدة عسكرية أمريكية
دوليات
2026-05-11 | 15:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
526 شوهد
حذر مدير
سلطة الطيران المدني
الإسرائيلية، من أن مطار "بن غوريون" تحول فعليا إلى "قاعدة عسكرية أمريكية"، وذلك بسبب الوجود المكثف للطائرات العسكرية الأمريكية هناك.
ووجه شموئيل زكاي رسالة عاجلة إلى وزيرة المواصلات
ميري ريغيف
والمدير العام للوزارة موشيه بن زاكين، أكد فيها أن الوضع الحالي يشكل "خطرا حقيقيا" على استقرار شركات الطيران الإسرائيلية، خاصة الصغيرة منها مثل "يسرائير" و"أركيع" و"إير
حيفا
".
ونقلت الصحف العبرية (يديعوت أحرونوت وكلكليست) عن زكاي قوله: "يبدو أن المؤسسة الأمنية لا تدرك حجم الضرر الذي يلحق بالطيران المدني، وتأثير عدد الرحلات الجوية على الأسعار وعلى جميع مواطني الدولة. المؤسسة الأمنية تمنع وزارة المواصلات من القيام بواجبها ومسؤولياتها. في الوضع الحالي لا يوجد لدى
إسرائيل
مطار دولي قادر على العمل بكفاءة.
مطار بن غوريون
أصبح مطاراً عسكرياً مع نشاط مدني محدود".
وأوضح زكاي أن شركات الطيران الإسرائيلية اضطرت إلى إجلاء العديد من طائراتها إلى الخارج مع بداية عملية "زئير الأسد" (الحرب مع إيران) في 28 فبراير، ولا تزال هذه الطائرات غير قادرة على العودة بسبب الازدحام العسكري الأمريكي في المطار.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن شركة "يسرائير" مثلا، كانت تحتفظ عادةً بـ 17 طائرة في مطار بن غوريون، لكنها لا تحصل حاليا إلا على تصريح لإبقاء أربع طائرات فقط خلال الليل. هذا الوضع لا يؤدي فقط إلى رفع أسعار التذاكر، بل يحد أيضا من عدد الرحلات التي تستطيع الشركات الإسرائيلية تشغيلها.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الحرس الثوري: استهدفنا مطار بن غوريون والقاعدة الجوية بصواريخ خرمشهر 4
07:11 | 2026-03-05
انسحاب امريكي جديد من قاعدة عسكرية.. اين واجهتها؟
12:12 | 2026-02-18
الحرس الثوري يعلن قصف الدفاع الإسرائيلية ومطار بن غوريون
16:47 | 2026-03-04
صحيفة أمريكية تكشف عن إنشاء "قاعدة إسرائيلية سرية" في العراق
15:33 | 2026-05-09
إسرائيل
مطار بن غوريون
سلطة الطيران المدني
يديعوت أحرونوت
الطيران المدني
المدير العام
سلطة الطيران
مؤسسة الأمن
ميري ريغيف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
في سوريا.. ازالة بوسترات سارية السواس
فن وثقافة
41.54%
06:30 | 2026-05-10
في سوريا.. ازالة بوسترات سارية السواس
06:30 | 2026-05-10
الاتربة قادمة من جديد و10 محافظات تدخل الموجة الاربعينية
محليات
33%
03:13 | 2026-05-10
الاتربة قادمة من جديد و10 محافظات تدخل الموجة الاربعينية
03:13 | 2026-05-10
حالتان جويتان تعودان.. وطقس الاسبوع سيغير الموازين
محليات
13.31%
02:28 | 2026-05-11
حالتان جويتان تعودان.. وطقس الاسبوع سيغير الموازين
02:28 | 2026-05-11
بعد توقيف سالم الشيخ.. حملة مقاطعة واسعة ضد "جيتور" في العراق
محليات
12.16%
08:32 | 2026-05-11
بعد توقيف سالم الشيخ.. حملة مقاطعة واسعة ضد "جيتور" في العراق
08:32 | 2026-05-11
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-11
Live Talk
الموسيقى الحديثة وتأثيرها على اسلوب وثقافة الشباب- Live Talk م٢ - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-11
Live Talk
الموسيقى الحديثة وتأثيرها على اسلوب وثقافة الشباب- Live Talk م٢ - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-11
عشرين
قبل الحسم… اشتباك المناصب والنفوذ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-10
عشرين
قبل الحسم… اشتباك المناصب والنفوذ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-11
Live Talk
الموسيقى الحديثة وتأثيرها على اسلوب وثقافة الشباب- Live Talk م٢ - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-11
Live Talk
الموسيقى الحديثة وتأثيرها على اسلوب وثقافة الشباب- Live Talk م٢ - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-11
عشرين
قبل الحسم… اشتباك المناصب والنفوذ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-10
عشرين
قبل الحسم… اشتباك المناصب والنفوذ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
اخترنا لك
هواتف الإسرائيليين تستقبل رسالة نصية من إيران
01:30 | 2026-05-12
بعد اغتيال المرشد الإيراني.. صحفي اسرائيلي يوثق رحلته السرية إلى العراق (فيديو)
01:08 | 2026-05-12
صحيفة أمريكية تكشف عن دولة عربية شنت هجمات على إيران
17:35 | 2026-05-11
إسبانيا تعلن إصابة أحد مواطنيها بفيروس "هانتا"
17:05 | 2026-05-11
عقوبات أمريكية جديدة بحق أفراد وكيانات على صلة بإيران
16:16 | 2026-05-11
وفاة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة
15:31 | 2026-05-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.