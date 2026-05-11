وفاة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة
دوليات
2026-05-11 | 15:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
466 شوهد
توفى الفنان المصري القدير
عبد الرحمن أبو زهرة
مساء اليوم الاثنين في أحد مستشفيات
العاصمة المصرية
القاهرة عن عمر ناهز 92 عاما بعد رحلة حافلة بالإبداع الفني.
ونعي
أحمد أبو زهرة
نجل الفنان الراحل والده عبر حسابه على "
فيسبوك
" قائلا: "إنا لله وإنا إليه
راجعون
صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هي سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".
وأضاف: "مات الفنان المناضل من اجل القيمة والأخلاق عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية، من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة، ادعوا له بالمغفرة".
ويعد
عبد الرحمن أبو زهرة
من مواليد 8 مارس 1934 بمحافظة دمياط أحد أهم الفنانين من بني جيله ممن برع في تقديم أدوار مميزة في الدراما والسينما والمسرح، وأحد أبرز فناني المسرح والسينما والتلفزيون في
مصر
.
واشتهر بأدواره الكوميدية والدرامية المتنوعة أبرزها "إبراهيم سردينة" في مسلسل لن اعيش في جلباب أبي، وكان له حضور قوي على المسرح لسنوات طويلة، وعانى في السنوات الأخيرة من مشاكل صحية متكررة، خاصة في الجهاز التنفسي، ودخل العناية المركزة عدة مرات.
