إسبانيا تعلن إصابة أحد مواطنيها بفيروس "هانتا"

وأضافت الوزارة في بيان أن ‌نتيجة الفحوصات ‌التي ⁠أجريت لبقية المواطنين وعددهم 13 الذين يخضعون للحجر ⁠الصحي ‌في المستشفى ⁠العسكري نفسه جاءت سلبية.وأوضحت الوزارة ⁠أن المريض لم تظهر ⁠عليه أي أعراض وأن حالته جيدة، وأشارت إلى إجراء فحوصات أخرى موضحة أن النتيجة النهائية سيُعلن عنها ‌في الساعات المقبلة.وأعلنت الخارجية الهولندية أن آخر ركاب السفينة السياحية "هونديوس"، التي تفشى فيها فيروس هانتا، سيتم نقلهم جوا إلى هولندا مساء الاثنين.ومن المتوقع أن تغادر السفينة "هونديوس"، التي ترفع العلم الهولندي، جزيرة تنيريفي مع بقية أفراد الطاقم مساء الاثنين، على أن تصل إلى ميناء يوم السبت المقبل، حيث ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير شاملة.