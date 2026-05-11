صحيفة أمريكية تكشف عن دولة عربية شنت هجمات على إيران

وحسب ما نقلت صحيفة " " عن "وول "، شملت الضربات التي لم تعترف بها الإمارات علانية، هجوما على مصفاة تكرير في جزيرة "لاوان" الإيرانية في بداية شهر أبريل، تزامناً تقريباً مع الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عن وقف إطلاق النار. وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق هائل وتعطيل جزء كبير من القدرة الإنتاجية للمنشأة.وذكرت في ذلك الوقت أن مصفاة التكرير أصيبت في هجوم معادٍ، وأطلقت ردا على ذلك وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الإمارات العربية المتحدة والكويت.وقال أحد المصادر التي تحدثت لصحيفة " جورنال"، إن لم تكن منزعجة من الهجوم، حيث إن وقف إطلاق النار لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بشكل نهائي بعد، وقد رحبت بهدوء بمشاركة الإمارات وأي دولة خليجية أخرى ترغب في الانضمام إلى القتال.ووفقا للصحيفة، فقد رفضت التعليق على الضربات، لكنها أحالت إلى تصريحات سابقة أكدت فيها على حقها في الرد - بما في ذلك عبر الوسائل العسكرية - على الأعمال العدائية.