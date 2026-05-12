هواتف الإسرائيليين تستقبل رسالة نصية من إيران
دوليات
2026-05-12 | 01:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,492 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أفاد مستخدمون إسرائيليون خلال الساعات الماضية بتلقي رسائل نصية قصيرة تدعوهم بشكل مباشر إلى "التعاون الاستخباراتي" مع
إيران
، في تطور أثار قلقا في الأوساط الأمنية الإسرائيلية.
وبحسب ما تداوله إسرائيليون عبر منصات التواصل، حملت الرسائل مضمونا لافتا جاء فيه: "تدعوكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في مجال الاستخبارات.. ابنوا مستقبلكم منذ الآن".
وأثارت الرسائل موجة واسعة من التساؤلات حول الجهة التي تقف خلفها، وما إذا كانت جزءا من حملة تجنيد فعلية أو مجرد عملية سيبرانية تهدف إلى بث الذعر والإرباك داخل
إسرائيل
.
وفي أعقاب انتشار الرسائل، أعادت
مديرية الأمن
السيبراني الإسرائيلية التذكير بتحذيرات سابقة كانت أطلقتها بشأن "رسائل خبيثة ومضللة" قد تستهدف الهواتف المحمولة، موضحة أن هذه الرسائل تهدف إلى إثارة الهلع أو دفع المستخدمين إلى فتح روابط لسرقة البيانات الشخصية.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد المواجهة الأمنية والاستخباراتية بين
إيران
وإسرائيل، حيث تتبادل تل أبيب وطهران الاتهامات بشن هجمات إلكترونية وعمليات اختراق تستهدف البنية التحتية والأنظمة الحساسة في كلا الجانبين.
وخلال الأشهر الأخيرة، تحدثت تقارير إسرائيلية متكررة عن تزايد محاولات التجنيد الإلكتروني التي تستهدف إسرائيليين عبر تطبيقات التواصل والرسائل النصية، بزعم تنفيذ مهام استخباراتية مقابل مبالغ مالية، فيما أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية سابقا اعتقال عدد من الأشخاص بينهم عسكريون بتهم "التواصل مع جهات إيرانية".
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تحقيق وصفته بـ"الدراماتيكي"، أن الاستخبارات الإيرانية نجحت على مدى سنوات في اختراق أنظمة معهد
دراسات الأمن القومي
الإسرائيلي (INSS)، وسحب عشرات آلاف الرسائل والوثائق الحساسة الخاصة بكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين.
وبحسب التحقيق، استخدمت
طهران
المعلومات المسروقة في عمليات مراقبة وتأثير ومحاولات استهداف لشخصيات إسرائيلية، فيما نشرت مجموعة "حنظلة" المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية لاحقا أكثر من 99 ألف رسالة وملف تضمنت كلمات مرور
كاميرات
المراقبة وشبكات الإنترنت ورموز الدخول إلى مبنى المعهد.
وأظهر التحقيق أن الاختراق طال شخصيات بارزة بينها الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية
عاموس
يادلين، والرئيس الحالي للمعهد
تامير هيمان
، إضافة إلى باحثين مختصين بالملف الإيراني.
كما كشفت التسريبات عن وجود صلات وثيقة بين المعهد والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من أن إيران لم تحصل فقط على معلومات تقنية، بل تمكنت من التوغل في قلب منظومة التفكير الأمني الإسرائيلي وفهم آليات صنع القرار داخل أجهزة الاستخبارات والجيش، في واحدة من أخطر الضربات السيبرانية التي تعرضت لها "إسرائيل".
