بعد اغتيال المرشد الإيراني.. صحفي اسرائيلي يوثق رحلته السرية إلى العراق (فيديو)

وبحسب التقرير، فإن الصحفي تجول في عدد من المناطق العراقية وزار المراقد في والنجف، كما وثّق مشاهد مصورة وحوارات مع مواطنين عراقيين، إضافة إلى حديث مع أحد عناصر القوات الأمنية، من دون أن يكونوا على علم بهويته الحقيقية.وأظهرت المقاطع التي بثتها القناة الإسرائيلية لقطات من داخل شوارع والعتبات الدينية، فضلاً عن لقاءات قصيرة مع مواطنين تحدثوا عن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، فيما أثار التقرير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.وتداول ناشطون وإعلاميون أجزاءً من التقرير المصور، وسط تساؤلات بشأن كيفية دخول الصحفي وتنقله بين المدن العراقية وتصويره في مواقع دينية وأمنية حساسة من دون اكتشاف هويته.ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من الجهات العراقية بشأن ما ورد في التقرير أو صحة تفاصيله.