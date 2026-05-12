ترامب: نجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين

وقال في تصريحات صحفية انه "نجري اتصالات مباشرة مع مسؤولينإيرانيين، ولسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق".واشار ترامب انه "سيتم منع من تطوير سلاح نووي، وهي مجرد مسألة وقت مع تصاعد الضغوط"، مضيفا انه "نتوقع انهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة الضغوط الناجمة عن حصار موانئها".وتابع ترامب "هذا الصراع سيحسم دون الحاجة إلى استعجال"، مبينا ان "إيران تتعرض لعزل يحرمها من مصادر الإيرادات".