الصحة اللبنانية: استشهاد واصابة 3 مسعفين خلال محاولتهم إنقاذ مصاب

وذكر بيان لمركز عمليات طوارئ التابع لوزارة الصحة العامة في ، أن "العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر المدني في مدينة النبطية، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة مسعفة بجروح خلال محاولتهم إنقاذ مصاب إستشهد بدوره".واضاف البيان إن "هذا الاستهداف دليل إضافي على استباحة العدو الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني وضربه بعرض الحائط كل الدولية"، مؤكدا إن " مصممة على عدم الصمت على هذه الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن".