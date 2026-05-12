كم بلغت تكلفة الحرب الأمريكية ضد إيران حتى الآن؟

وقالت الشبكة في تقرير، ان "تكلفة الحرب الأمريكية ضد بلغت 29 مليار دولار حتى الآن - وهو تقدير أعلى من الرقم الذي قدمه كبار مسؤولي البنتاغون إلى قبل أسبوعين والذي بلغ 25 مليار دولار".

وذكر المراقب المالي لوزارة الحرب الاميركية جاي خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس النواب، انه "في قت الإدلاء بالشهادة من بمجلس النواب، كان المبلغ 25 مليار دولار، لكن فريق الموظفين المشترك وفريق المراقب المالي ينظران باستمرار في هذا التقدير، ولذلك نعتقد الآن أنه أقرب إلى 29 مليار دولار"، عازيا السبب إلى "تحديث تكاليف إصلاح واستبدال المعدات، وأيضًا تكاليف التشغيل العامة للحفاظ على وجود الأفراد في مسرح العمليات".

وكان تقدير كلفة الحرب الأمريكية ضد إيران الذي قدمه هيرتس للكونغرس في نيسان بلغت 25 مليار دولار، حيث كان هذا الرقم منخفضاً لا يشمل التكلفة التقديرية لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط".

وقال أحد المصادر إن "التقدير الأكثر دقة أقرب إلى 40-50 مليار دولار، عند احتساب تكاليف الإصلاح واستبدال الأصول المتضررة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه تقديم بيان رسمي أكثر تفصيلاً عن تكلفة الحرب مع إيران إلى الكونغرس، قال بيت هيغسيث إن "البنتاغون سيشارك ما يمكننا ... عندما يكون ذلك مناسباً ومطلوباً".

فيما قال النائب الديمقراطي بيت أغيلار "أعتقد أن هذا هو الشكل المطلوب".