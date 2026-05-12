وقال طلائي في تصريح نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء: "أي اعتداء جديد من قبل العدو سيواجه فوراً برد حاسم وصارم".وأضاف المتحدث باسم : "على العدو الإذعان لحقوق شعبنا في ساحة المعركة والدبلوماسية. إذا لم يذعن العدو دبلوماسياً لمطالب شعبنا، فعليه توقع تكرار هزائمه".وفي إشارة إلى العمليات العسكرية الأخيرة، قال طلائي: "الانسحاب المتكرر للسفن الحربية والقطع من منطقة النزاع يعكس إرادة وقدرة القوات المسلحة الإيرانية على الأرض واستعدادها للرد بطريقة تجعل أي عدوان يندم عليه العدو".كما وجّه المتحدث باسم وزارة الدفاع رسالة مباشرة إلى "العدو الأمريكي الصهيوني"، مؤكدا أن أثبتت قدرتها على الدفاع عن شعبها دبلوماسيا وعسكريا، وأن أي تهديد أو عدوان سيواجه برد فوري وحاسم.تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين والولايات المتحدة، وذلك بعد أن أشارت تقارير إعلامية غربية إلى أن الرئيس الأمريكي يدرس استئناف الضربات ضد إيران.