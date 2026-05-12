موقف باكستاني- صيني حول وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران

وذكر بيان للخارجية ، ان"وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحق دار، بحث مع نظيره الصيني ، مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود إسلام آباد للوساطة من أجل إنهاء الصراع بين أميركا وإيران".واضاف البيان ان "الجانبين أكدا أهمية مواصلة وقف إطلاق النار بشكل دائم وضمان المرور الطبيعي عبر ".ومن المقرر ان تجري محادثات في في وقت لاحق هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني .وأكد الرئيس الأمريكي ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.وقال ترامب في تصريحات صحفية: "نجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، ولسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق".