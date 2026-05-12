بريطانيا تعلن مساهمتها بمسيرات ومقاتلات لتأمين هرمز

وجاء في البيان، "سنسهم بمسيرات ومقاتلات وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين "، موضحا " مساهمتنا ستشمل معدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون وسفينة حربية".

وأضاف "المهمة لديها تمويل قدره 115 مليون جنيه إسترليني لمسيرات لكشف الألغام وأنظمة مضادة للمسيرات"، مردفا "هذه المهمة في مضيق هرمز ستكون متعددة الجنسيات ودفاعية ومستقلة وذات مصداقية".

ويأتي هذا البيان في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين والولايات المتحدة، وذلك بعد أن أشارت تقارير إعلامية غربية إلى أن الرئيس الأمريكي يدرس استئناف الضربات ضد إيران.