ترامب يشيد بوساطة باكستان ويرفض استبدالها بوسيط آخر
المزيد
طهران تضع 5 شروط للدخول بمفاوضات مع واشنطن
دوليات
2026-05-12 | 15:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
484 شوهد
أفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، بأن
طهران
لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع
واشنطن
دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة مع
الولايات المتحدة
.
بحسب المصدر المطلع، فإن الشروط الخمسة التي وضعتها
طهران
للدخول في مفاوضات جديدة تشمل: "إنهاء الحرب في كافة الجبهات ولا سيما في
لبنان
، رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على
إيران
، الإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج".
كما تتضمن الشروط "تعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحرب، قبول حق السيادة الإيرانية على
مضيق هرمز
وعدم التدخل في ترتيباته القانونية".
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن إيران أبلغت الوسيط الباكستاني بأن استمرار الحصار البحري الأمريكي بعد إقرار وقف إطلاق النار، عزز عدم الثقة بالتفاوض مع
أمريكا
.
وأضاف المصدر أن هذه الشروط الخمسة "مجتمعة قد حددت حصرا في إطار إيجاد الحد الأدنى من الثقة للعودة إلى مسار الحوار".
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن طهران تعتقد أنه "بدون التحقق العملي لهذه الشروط، فلن تكون هناك إمكانية للدخول في مفاوضات جديدة".
يُذكر أن جولة المفاوضات غير المباشرة الوحيدة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عُقدت في العاصمة
الباكستانية
إسلام آباد في 11-13 أبريل 2026، انتهت دون تحقيق تقدم يُذكر.
ومنذ ذلك الحين، لم تُعقد أي جولة جديدة من المفاوضات، فيما تواصل إيران التمسك بموقفها الرافض للتفاوض قبل رفع العقوبات وضمانات حقيقية، في وقت تلوح فيه
واشنطن
باستئناف الضربات العسكرية ضد طهران.
