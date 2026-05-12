طهران تضع 5 شروط للدخول بمفاوضات مع واشنطن

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، بأن لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة مع .

بحسب المصدر المطلع، فإن الشروط الخمسة التي وضعتها للدخول في مفاوضات جديدة تشمل: "إنهاء الحرب في كافة الجبهات ولا سيما في ، رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على ، الإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج".

كما تتضمن الشروط "تعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحرب، قبول حق السيادة الإيرانية على وعدم التدخل في ترتيباته القانونية".

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن إيران أبلغت الوسيط الباكستاني بأن استمرار الحصار البحري الأمريكي بعد إقرار وقف إطلاق النار، عزز عدم الثقة بالتفاوض مع .



وأضاف المصدر أن هذه الشروط الخمسة "مجتمعة قد حددت حصرا في إطار إيجاد الحد الأدنى من الثقة للعودة إلى مسار الحوار".



واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن طهران تعتقد أنه "بدون التحقق العملي لهذه الشروط، فلن تكون هناك إمكانية للدخول في مفاوضات جديدة".



يُذكر أن جولة المفاوضات غير المباشرة الوحيدة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عُقدت في العاصمة إسلام آباد في 11-13 أبريل 2026، انتهت دون تحقيق تقدم يُذكر.



ومنذ ذلك الحين، لم تُعقد أي جولة جديدة من المفاوضات، فيما تواصل إيران التمسك بموقفها الرافض للتفاوض قبل رفع العقوبات وضمانات حقيقية، في وقت تلوح فيه باستئناف الضربات العسكرية ضد طهران.