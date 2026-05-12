موسكو: الهند لم تخضع لضغط الغرب في شراء النفط الروسي

وقال في حديث صحافي، اليوم الثلاثاء: "إنهم (الغربيون) يمارسون ضغطا على الجميع، ويطالبون بعدم شراء النفط الروسي. وهذه لعبة غير نزيهة، هذه أساليب استعمارية (كولونيالية) أو استعمارية جديدة (نيوكولونيالية)".وأضاف: "ولكن ليس الجميع يخضعون لمثل هذا الضغط. فقد أعلنت الهند أكثر من مرة أنها ستحدد بنفسها من أي جهة ستشتري موارد الطاقة".يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في أغسطس الماضي فرض رسوم تجارية إضافية على الهند، مطالبا اياها بوقف مشتريات النفط الروسي.وفي فبراير الماضي أعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الهند ورفع الرسوم، مدعيا أن نيودلهي وافقت على مطالب بشأن النفط الروسي، لكن أكد التوصل إلى الصفقة دون أن يذكر أي شيء عن موافقته على التخلي عن النفط الروسي.