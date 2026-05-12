زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمالي إيران

هز بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، الحدود الفاصلة بين محافظتي ومازندران شمالي .



وقال الإيراني إن بؤرة الزلزال تقع في مدينة بارديس، الواقعة في على الحدود مع مازندران، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأفادت الإيرانية "فارس" بأن سكان العاصمة شعروا بالهزة الأرضية في عدة أحياء بالمدينة.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات بشرية نتيجة الزلزال، رغم أن قوته كانت كافية لإثارة حالة من الذعر بين السكان في المناطق المتاخمة لمركز الزلزال، وأعلنت الجهات المعنية في محافظتي طهران ومازندران حالة التأهب لمواجهة أي تطورات طارئة.