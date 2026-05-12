ترامب يشيد بوساطة باكستان ويرفض استبدالها بوسيط آخر

وقال للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية اختيار وسيط آخر، غير الباكستانيين: "لا، إنهم رائعون. يعمل الباكستانيون بشكل رائع. إن المشير ورئيس الوزراء الباكستاني يعملان بشكل رائع".وكانت هذه إشارة إلى رئيس أركان الجيش الباكستاني منير ورئيس الوزراء اللذين كانا يؤديان مهام الوساطة في المفاوضات التي جرت في الشهر الماضي في إسلام آباد بين الوفدين الأمريكي والإيراني.ويأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية عن نشر محتمل لطائرات إيرانية على أراضي باكستان لإخفائها من الضربات الأمريكية، والتي أثارت قلقا في أوساط أعضاء الأمريكي، ومن ضمنهم الجمهوريون.تجدر الإشارة إلى أن جولة المفاوضات في إسلام آباد التي جرت يوم 11 أبريل لم تثمر عن أي نتائج ملموسة، ولم يتمكن الجانبان من الاتفاق على عقد جولة جديدة حتى الآن.