ترامب يطرح فكرة ضم فنزويلا كولاية 51 عبر صورة

وجاءت أحدث تلميحات هذ بعد أن صرّح لمذيع قناة "فوكس نيوز" ، يوم الاثنين 11 مايو، بأنه يفكر "بجدية" في ضم فنزويلا، مشيرا إلى أن هناك "40 تريليون دولار من النفط هناك" وأن "فنزويلا تحب ترامب".يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من مقابلة تلفزيونية قال فيها ترامب إن "فنزويلا كانت بائسة، والآن أصبحت سعيدة وتُدار بشكل جيد"، وذلك في إشارة إلى ما يصفه بأنه "تحسن" في أوضاع البلاد بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أطاحت بالرئيس السابق .كما كان الرئيس الأمريكي قد ألمح سابقا إلى رغبته في ضم فنزويلا إلى عندما هنأ منتخب بلاده للبيسبول على فوزه على . وعزا حينها نجاح المنتخب الفنزويلي إلى تعاون مع الولايات المتحدة.وسبق أن أعربت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا عن رفضها القاطع لهذه الفكرة، معلنة أن بلادها لن تكون أبدا ولاية أمريكية.يُشار إلى أن ترامب سبق أن ألمح إلى فكرة مماثلة مع كندا في تشرين الثاني 2025، عندما دعا الكندي السابق إلى التنحي وضم بلاده كولاية 51، مطلقا عليه لقب "حاكم ولاية كندا العظمى".كما أبدى رغبته في شراء جزيرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي في كانون الأول 2025 وفقا لتصريحاته.