حديث عن ممر بحري بديل بمحاذاة مضيق هرمز

وأوضحت المنصة أن حجم هذا الحاجز الذي يجب إزالته ضئيل للغاية مقارنة بطول الذي يمتد على 193 كيلومترا.وينص الاقتراح نظريا على شق حاجز صخري في منطقة "مكسا" يبلغ عرضه 228 مترا فقط، مما يسمح بمرور سفن يصل عمق غاطسها إلى 25 مترا.ومع ذلك، حذرت "تانكر تراكرز" شركات الشحن من اعتبار هذا الطرح جديا، مؤكدة أن سلطنة عُمان لن تقدم على تنفيذه أو الاعتماد عليه، وأن الفكرة تظل مجرد احتمال هندسي غير قابل للتطبيق العملي.يشار إلى أن في حال تم شق الصخور فعليا وفتح الممر أمام حركة السفن، قد يُسهم مؤقتا في تخفيف الضغط عن حركة الناقلات أثناء أزمة ، لكنه لن يُغني عنه كشريان عالمي رئيسي، نظرا لضيقه الذي يحد من عدد السفن التي يمكنها العبور في آن واحد، وتقييد عمق الغاطس بالسفن الكبيرة جداً.كما أن تنفيذ المشروع في بيئة بحرية حساسة وتوتر عسكري غير مسبوق في المنطقة قد يترتب عليه تداعيات أمنية خطيرة على المنطقة.