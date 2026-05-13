تقرير أمريكي صادم.. إيران استعادت أغلب قدراتها الصاروخية

وبحسب ما نقلته صحيفة " تايمز" عن مصادر مطلعة على التقييمات الأخيرة، في تقرير يوم الثلاثاء، فإن استعادت القدرة التشغيلية في 30 موقعاً صاروخياً من أصل 33 على امتداد ، وهي مواقع يُعتقد أنها تُستخدم لنقل وإطلاق الصواريخ عبر منصات متنقلة.وأشار التقييم إلى أن لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة المنتشرة في أنحاء البلاد، إضافة إلى ما يقارب 70% من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل اندلاع الحرب.كما أفادت التقديرات بأن طهران استعادت الوصول إلى نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض، ما يعكس قدرة البنية العسكرية الإيرانية على الصمود وإعادة الانتشار رغم القصف المكثف.وتأتي هذه التقديرات في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي لهجته ضد إيران، معلناً أن طهران "لم يعد لديها أسطول بحري" وأن قواتها الجوية "دُمّرت"، معتبراً أن بلاده نجحت في توجيه ضربات قاسية لقدرات إيران العسكرية.