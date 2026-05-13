بعد عقود من الفوضى.. قانون جديد ينهي الزواج العرفي في مصر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشيد بوساطة باكستان ويرفض استبدالها بوسيط آخر
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563886-639142605593776187.jpg
بعد عقود من الفوضى.. قانون جديد ينهي الزواج العرفي في مصر
دوليات
2026-05-13 | 05:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
العربية
213 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
يقف المجتمع المصري أمام نقطة فاصلة في تاريخه التشريعي مع بزوغ ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي فتح ملف "الزواج العرفي"، منهياً تلك الظاهرة التي تعصف بحقوق الزوجات.
لا سيما أن ورقة الزواج هذه غير الموثقة تهدد حقوق الأبناء وتصادر حقوق العديد من النساء في البلاد.
فهل ستنجح النصوص القانونية الجديدة في توفير الحماية للأطراف الضعيفة مثل الزوجات والأبناء؟.
في السياق، أوضح الدكتور
محمد ممدوح
، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن
مشروع قانون
الأحوال الشخصية الجديد قد يسهم في تضييق المساحات التي سمحت بانتشار الزواج العرفي خلال السنوات الماضية.
إلا أنه أضاف أنه لا يمكن اعتبار هذا القانون حلًا سحريًا ينهي الظاهرة بشكل كامل، لأن القضية أعمق من مجرد نصوص قانونية، وترتبط بتشابكات اجتماعية واقتصادية وثقافية معقدة فرضت نفسها على الواقع المصري خلال العقدين الأخيرين.
يهدد حقوق المرأة والطفل
كما أشار إلى "أن أخطر ما في الزواج العرفي لا يتعلق فقط بغياب التوثيق الرسمي، إنما بما يترتب عليه من هشاشة قانونية تهدد حقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص، خاصة في حالات النزاع أو الإنكار أو إثبات النسب أو الحقوق المالية.
واعتبر عضو
مجلس حقوق الإنسان
أن أي محاولة لإصلاح المنظومة التشريعية للأسرة هي خطوة ضرورية لحماية الاستقرار المجتمعي وليس فقط لتنظيم العلاقة بين الزوجين. ولفت إلى أن الدولة تتحرك حاليًا باتجاه بناء إطار قانوني أكثر وضوحًا يربط الحقوق والالتزامات بالتوثيق الرسمي، بما يقلل من حجم النزاعات الممتدة داخل المحاكم ويحافظ على الحقوق الأساسية للأطراف الأكثر هشاشة داخل الأسرة.
تحديات أخرى
إلى ذلك، أكد أن استمرار
اللجوء
إلى الزواج العرفي يكشف وجود تحديات أخرى لا تقل أهمية، على رأسها الضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الزواج، وضعف الوعي القانوني، وأحيانًا محاولة بعض الأطراف التهرب من المسؤوليات المترتبة على الزواج الرسمي.
وشدد على أن أي معالجة حقيقية لهذا الملف يجب أن تقوم على مسارين متوازيين: الأول تشريعي يضمن حماية الحقوق ويغلق الثغرات، والثاني اجتماعي وثقافي يعيد تعزيز فكرة الأسرة المستقرة القائمة على المسؤولية والوضوح، لأن القوانين وحدها لا تكفي لإنهاء الظواهر المرتبطة بتحولات المجتمع.
"حق يراد به باطل"
من جانبه، رأى هاني الجمل، نائب
مدير مركز
تفكير للدراسات والشؤون السياسية، أن الزواج العرفي "حق يراد به باطل، فهو من المظاهر التي تهدد استقرار المجتمع المصري، خاصة أنه اتخذ أشكالاً ومسميات مختلفة مثل زواج التجربة والمساكنة، وصولاً لاستخدامه كغطاء شرعي لتجارة الرقيق الأبيض وبوابة لزيجات القصر، مما خلق أزمة في عالم المواريث وإثبات النسب التي لا يزال يتم التحايل عليها رغم تقنيات تحليل ال DNA."
واستعرض الجمل لغة الأرقام موضحاً أن الزواج العرفي شهد ارتفاعاً ملحوظاً عام 2017 ب 128 ألف عقد 13.7% من إجمالي الزيجات، قبل أن ينخفض إلى 98 ألف حالة في 2024، مرجعا انتشار الظاهرة إلى اعتراف بعض نجوم الفن والمجتمع بالزواج العرفي علانية، مما شجع الشباب على تقليدها ك "نزوات" في ظل غياب القدوات الإيجابية.
20 ألف قضية إثبات نسب
هذا وحذر من تبعات تلك القضايا التي بلغت نحو 20 ألف قضية إثبات نسب سنوياً، فضلاً عن خلافات أسرية وصلت لحد القتل، واستخدامه كستار لجرائم الفجور وهتك عرض القاصرات.
إلى ذلك أوضح أن القانون الجديد جاء ليسد الثقوب التي اعترت القوانين السابقة، والتي كانت تُستغل لخدمة مصالح شخصية مثل الاستمرار في تقاضي المعاشات دون وجه حق.
وأشار إلى أن نص مشروع القانون يشدد على أن الزواج العرفي الذي يُعقد بعد سريان القانون لا يُعتد به قانوناً إلا إذا تم توثيقه رسمياً خلال 30 يوماً، وخلاف ذلك لن يترتب عليه أي أثر قانوني فيما يخص النفقة والميراث والحضانة، مما سيخلق وعياً بأن أي زواج غير موثق هو في حكم غير المصرح به
وختم الجمل حديثه بالإشارة إلى أن القانون يمنح مهلة لتقنين الأوضاع القائمة قبل نفاذه، عبر السماح للزوجين بإثبات الزواج بالشهود أو الوثائق وتوثيقه لاحقاً وفق شروط محددة.
وأكد أن الحوار المجتمعي المكثف الذي تقوده الأحزاب ومنظمات
المجتمع المدني
يهدف للوصول إلى صيغة توافقية تمنع الالتفاف على مواد القانون، وتضمن استقرار الأسرة بما لا يخالف الشرائع السماوية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟
07:54 | 2026-05-13
إحصائية عقود الزواج وحالات الطلاق خلال شباط الماضي
04:46 | 2026-03-15
البرلمان يُنهي القراءة الأولى لثلاثة مقترحات قوانين بينها تعديل قانون المرور
08:47 | 2026-05-04
البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون المجلس الوطني للمياه
08:05 | 2026-04-20
بعد عقود من الفوضى
قانون جديد ينهي الزواج العرفي في مصر
مجلس حقوق الإنسان
المجتمع المدني
السومرية نيوز
مشروع قانون
سومرية نيوز
محمد ممدوح
مدير مركز
مجلس حقوق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الجمعة تقلب الموازين في العراق
محليات
27.65%
02:17 | 2026-05-13
الجمعة تقلب الموازين في العراق
02:17 | 2026-05-13
7 قرى عراقية تتنافس على لقب أفضل المناطق السياحية عالمياً
محليات
26.45%
01:23 | 2026-05-12
7 قرى عراقية تتنافس على لقب أفضل المناطق السياحية عالمياً
01:23 | 2026-05-12
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
محليات
24.4%
10:00 | 2026-05-12
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
10:00 | 2026-05-12
الاتربة تعود للعراقيين
محليات
21.49%
04:02 | 2026-05-12
الاتربة تعود للعراقيين
04:02 | 2026-05-12
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
اخترنا لك
السعودية تعلن وصول اكثر من 860 الف حاج حتى الان
10:05 | 2026-05-13
%70 من الأمريكيين يعارضون ترامب في هذه القضية
09:59 | 2026-05-13
اجتماع خليجي طارئ في الرياض
09:56 | 2026-05-13
الإطاحة بعصابة نسائية عربية تسترت بالتسول لسرقة المنازل في وضح النهار
09:55 | 2026-05-13
والده مات بعد المساعدة باستدراجه من تركيا.. إيران تعدم خبيراً بالأمن السيبراني
09:24 | 2026-05-13
بعد اتفاق الـ22 ترليوناً.. أوروبا تتحرك لخنق صادرات البرازيل الحيوانية
09:10 | 2026-05-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.