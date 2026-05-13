بابا الفاتيكان يمنح السفير الإيراني الوسام البابوي

يصنف الوسام البابوي "Ordine Piano" كوسام استحقاق من ، أسسه البابا بيوس التاسع عام 1847.ويُعتبر هذا الوسام من أرفع الأوسمة الفرسانية في ، وعادة ما يُمنح للسفراء والشخصيات البارزة الذين ساهموا في تعزيز العلاقات الديبلوماسية وخدمة قضايا السلام والحوار.وكان البابا قد عقد الخميس الفائت محادثات "ودية وبنّاءة" مع وزير الخارجية الأميركي، ، وفق ما أفاد مسؤول في . من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن اللقاء "أكد العلاقة القوية بين والكرسي الرسولي، والتزامهما المشترك بالسلام والكرامة الإنسانية".وشهدت العلاقة بين البابا والرئيس الأميركي توتراً في الفترة الأخيرة، حيث وصف البابا بالـ"ضعيف" و"السيء في السياسة الخارجية"، مضيفاً أن على البابا "أن يجمع شتات نفسه كبابا"، قبل أن يقول لاحقاً للصحافيين إنه ليس "من كبار المعجبين" به.وجاء هجوم ترامب إثر انتقادات صريحة وجهها الفاتيكان للحرب الأميركية على ، معتبراً تهديد ترامب بتدمير "الحضارة الإيرانية" أمراً "غير مقبول"، وداعياً إلى "تفكير عميق" في طريقة التعامل مع المهاجرين في الولايات المتحدة.ودعا البابا قادة العالم إلى إنهاء ما وصفه بـ"جنون الحرب"، قائلاً: "توقفوا! إنه زمن السلام! اجلسوا إلى طاولات الحوار والوساطة، لا إلى الطاولات التي يُخطط فيها لإعادة التسلح".