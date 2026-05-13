بتهمة الارتباط بحزب الله.. الإمارات تدرج 16 فرداً و5 كيانات لبنانية على قائمة الإرهاب

جاء ذلك في القرار رقم (63) لسنة 2026م الذي أصدره بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فرداً و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.وبموجب القرار، على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.ويعكس القرار الموقف الإماراتي الثابت والراسخ تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي.وتبذل دولة الإمارات جهوداً واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب من خلال رؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، ومراقبة القنوات المالية المشبوهة وتجفيف مصادر الدعم غير المشروع، وذلك لضمان محاصرة هذه الآفات والحد من انتشارها، والقضاء على التمويل العابر للحدود.وتشمل قائمة الأفراد:(جميعهم من الجنسية اللبنانية)1- علي محمد كرنيب2- ناصر3- حسن4- سامر حسن فواز5- يزبك6- حسين قصير7- ابراهيم8- غريب9- بزي10- عزت يوسف عكر11- وحيد محمود سبيتي12- مصطفى حبيب حرب13- بدير14- عادل15- علي احمد كريشت16- نعمةوتشمل قائمة الكيانات:(جميع المقار تقع في الجمهورية اللبنانية)1- بيت مال2- جمعية مؤسسة القرض الحسن3- شركة التسهيلات ش.م.م4- المدققون للمحاسبة والتدقيق5- الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات