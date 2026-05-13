إسرائيل تستعين بالتجربة الأوكرانية لمواجهة مسيرات حزب الله

وقال المصدر الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن شن هجوما منسقا أمس بالمسيرات هو الأول من نوعه والأوسع على شمال ، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".كما أشار إلى إصابة جنديين بهجوم المسيرات أمس واشتعال النيران بموقع في هجوم آخر.في المقابل، أوضحت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الجيش بدأ بإدخال منظومات مستوحاة من حرب وأوكرانيا لمواجهة تلك المسيرات، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.كما أشارت إلى وصول عشرات آلاف الطلقات المتشظية لتوزيعها على القوات الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب اللبناني. وكشفت أن مواجهة مسيرات حزب الله ستعتمد على دمج الرادارات والشبكات الدفاعية والمسيرات الاعتراضية.كذلك أوضحت أن المنظومات ستعتمد على أسلاك شائكة دوارة لقطع كابلات الألياف البصرية لمسيرات الحزب.وكان حزب الله استخدم في الأسابيع القليلة الماضية طائرات مسيرة ملغومة ورخيصة وسهلة التجميع يتم التحكم بها عبر الرؤية المباشرة والتي تعرف باسم (إف.بي.في). ويمكن لهذه المسيرات الموجهة عبر كابلات ألياف ضوئية، أن تتفادى تقنيات التشويش الإسرائيلية المتطورة لتستهدف القوات الإسرائيلية المتمركزة في ، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".علماً أن استخدام هذه الطائرات المسيرة كان بدأ على نطاق واسع منذ عدة سنوات في أوكرانيا على بعد آلاف الكيلومترات، حيث تغطى شبكات خطوط الجبهة للحماية من الطائرات المسيرة الروسية.