بعد اتفاق الـ22 ترليوناً.. أوروبا تتحرك لخنق صادرات البرازيل الحيوانية

وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار الأوروبي قوبل "بدهشة"، مبينة ان رئيس البعثة البرازيلية لدى سيعقد اجتماعاً اليوم الأربعاء مع سلطات التكتل المعنية بالمنتجات الحيوانية "لطلب توضيحات بشأن القرار".وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام فقط من دخول الاتفاق التجاري الضخم بين تكتل ميركوسور في أميركا الجنوبية والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بشكل مؤقت، وهو اتفاق يشمل سوقاً عابرة للأطلسي تقدر قيمتها بنحو 22 تريليون دولار.ويواجه الاتفاق المعروض حالياً أمام معارضة من مزارعين أوروبيين وجماعات بيئية تخشى من المنافسة غير العادلة، والضغوط على الأسعار، وتهديد سبل العيش والمعايير البيئية.