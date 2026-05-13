والده مات بعد المساعدة باستدراجه من تركيا.. إيران تعدم خبيراً بالأمن السيبراني

ونقل التقرير، عن وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، تأكيدها بإعدام إحسان أفريشته البالغ 32 عاماً، “وهو جاسوس درّبه في نيبال وكان يبيع معلومات حساسة لإسرائيل”.لكن منظمة هنغاو ومقرها في النروج ومنظمة حقوق الإنسان في “إيران هيومان رايتس” قالتا في بيانين منفصلين إن إفريشته نفى أن يكون تشارك وثائق سرية مع الاستخبارات الاسرائيلية وأكد أنه أدلى بـ “اعترافات قسرية” بثّها التلفزيون، يُعتقد أنها انتُزعت تحت التعذيب.وذكرت المنظمتان أنه كان يعيش في لكنه تلقى تأكيدات من السلطات الإيرانية أنه يستطيع العودة إلى بلاده بأمان.واعتُقل فور وصوله واحتُجز في الحبس الانفرادي، وفي حزيران/يونيو 2025 حكم عليه القاضي صلواتي بالإعدام.وأصيب والده، الذي ساعد في تنسيق عودته إلى إيران مع ضمانات السلامة، بنوبة قلبية قاتلة بعد معرفته بالحكم، وفق المنظمتين الحقوقيتين.