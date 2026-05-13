الإطاحة بعصابة نسائية عربية تسترت بالتسول لسرقة المنازل في وضح النهار

وأعلنت شرطة عُمان السلطانية عبر حساباتها الرسمية عن إتمام عملية الضبط، مستندة إلى لقطات المراقبة المنزلية التي وثّقت قيام النساء بعمليات السرقة.وأوضح المتحدث الأمني أن الجرائم وقعت في وضح النهار، حيث كانت الأبواب تُفتح بخطوة واحدة دون عنف أو كسر.وتعاملت والبحث الجنائي مع القضية بعد رصد وتتبع دقيق، وأسفرت العملية عن استعادة مجوهرات ومقتنيات تقدر قيمتها بنحو 20 ألف عماني (ما يعادل 51 ألف دولار أمريكي تقريبا). وجاء كشف تفاصيل الأسلوب بعد التأكد من استغلالهن لمكان إخفاء مفاتيح المنازل، كوضعها داخل أحذية تحت سجاجيد .وختم البيان بالتأكيد على أن الحركة البسيطة التي اعتمدنها كانت كافية لإتمام الجريمة، مستغلّين مظهرهن الذي لا يثير أي شبهة أو شك.