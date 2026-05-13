اجتماع خليجي طارئ في الرياض

واستعرض الاجتماع عددا من الملفات الأمنية الملحة، وفي مقدمتها التطورات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، بما يدعم أمن واستقرار دول المجلس ويواجه التحديات المشتركة.وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول ، وعدد من كبار المسؤولين في وزارات الداخلية بدول المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة المخاطر الأمنية وتطوير آليات العمل المشترك.