السعودية تعلن وصول اكثر من 860 الف حاج حتى الان

وأشار الربيعة، في بيان إلى أن منظومة خدمة ضيوف تعمل بتكامل مؤسسي بين أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية من خلال أكثر من 600 خطة عمل، كاشفاً عن تقليص وقت إنهاء إجراءات الحاج من 120دقيقة إلى 15 دقيقة.وأوضح أن أكثر من 240 ألف حاج استفادوا حتى الآن من ، التي تُنفذ ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتنهي إجراءات السفر في دول المستفيدين قبل وصولهم إلى المملكة، بما يعزز انسيابية الحركة ويختصر زمن الإجراءات.