الكشف عن سر صفعة بريجيت لماكرون السابقة

فقد كشف الصحافي في مجلة " ماتش" ومؤلف كتاب "ثنائي شبه مثالي"، فلوريان تارديف، اليوم الأربعاء، أن "الرواية التي قدمها قصر الإليزيه في ربيع 2025، لصفع بريجيت زوجها بينما كانت طائرة تحط في ، على أنه لحظة ودّ ومزاح، لم تكن في الواقع قريبة من هذا التبرير على الإطلاق".إذ زعم الصحافي في مقابلة إذاعية أن "الصفعة أتت بعد اكتشاف بريجيت التي تكبر ماكرون بأكثر من 25 سنة أنه على علاقة "أفلاطونية" بالممثلة الفرنسية-الإيرانية، غولشيفته فرهاني، البالغة من العمر 42 عامًا".كما أشار إلى أن "بريجيت ثارت غضباً، بعدما رأت رسالة موجهة من ماكرون إلى الممثلة، يثني فيها على جمالها".إلى ذلك، أكد تارديف أن التفاصيل التي وردت في كتابه موثوقة.علاقة أفلاطونية مع ممثلة.. ورسائلكما زعم أن المشهد الذي وثق صفع بريجيت لزوجها لم يكن "مجرد لحظات ود ومزاح"، كما زعم ماكرون لاحقاً، بل مشهد "غيرة" اشتعلت بين الزوجين.كذلك قال إن "الرئيس الفرنسي أقام علاقة أفلاطونية لبضعة أشهر مع فرهاني"، وكان يرسل لها رسائل وصلت إلى حد بعيد، مثل قوله: أجدكِ جميلة جدًا. وزعم أن هذه الرسائل تسببت في "توترات داخل العلاقة الزوجية، وأدت إلى تلك المشادة على متن الطائرة الرئاسية في مطار هانوي آنذاك.وبحسب الصحافي، الذي يتابع أخبار ماكرون منذ انتخابه عام 2017، وهو من الصحافيين المعتمدين في قصر الإليزيه، فقد ندمت الرئاسة الفرنسية على البيان الذي أصدرته عقب تلك الحادثة، لأنه لم يكن شفافاً بما يكفي، ولم يوضح ببساطة أن ما حصل حادث أو شجار عادي يحصل بين أي زوجين.في المقابل، نفت مصادر مقربة من السيدة الأولى تلك الرواية جملة تفصيلاً.وأكدت أنه لا يمكن لبريجيت أن تعبث بهاتف زوجها أو تبحث في رسائله، وفق ما نقلت صحيفة "لو باريزيان".يذكر أن الممثلة فرهاني من مواليد ، غادرت عام 2007 إلى ، وعُرفت بأدوارها في أفلام مثل "عن إيلي" (2009) لأصغر فرهادي، وباترسون (2016) لجيم جارموش، و" لوليتا في طهران (2024)".أما مشهد "الصفعة" فقد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل آنذاك، لا سيما من قبل معارضين للرئيس الفرنسي.كما استخدمه أيضًا الرئيس الأميركي ، الذي قال في أبريل 2026، بمقطع فيديو نُشر لفترة وجيزة على قناة على ، إن نظيره الفرنسي "لا يزال يتعافى من الضربة التي تلقاها على فكه".وأضاف حينها أن "زوجته تعامله بشكل سيئ للغاية".فيما رد ماكرون حينها، واصفاً تلك التصريحات بـ"غير اللائقة".