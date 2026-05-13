واشنطن تخير دول الخليج: إسرائيل أم إيران؟

وقال هاكابي، الثلاثاء، في مؤتمر بتل أبيب: "اختاروا جانبًا. أي جانب ستختارون؟ .. أدركت دول الآن أنها ستضطر إلى الاختيار. هل من المرجح أن تتعرض لهجوم من أم من ؟ وأعتقد أن بإمكانها أن تنظر حولها وتقول: كما تعلمون، إسرائيل ساعدتنا. إيران هاجمتنا".ثم أشاد لدى إسرائيل بالإمارات العربية المتحدة، واصفًا إياها بأنها "مثال" على كيفية استفادة دولة ما من إسرائيل في أوقات الحاجة.وأضاف هاكابي: "أرسلت إسرائيل لهم بطاريات القبة الحديدية وكوادر لمساعدتهم في تشغيلها".