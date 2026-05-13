تقارير تكشف ما يحصل.. حرب إيران تستنزف الأمريكيين والكلفة الحقيقية تريليون دولار
دوليات
2026-05-13 | 12:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
68 شوهد
نقلت شبكة CNN عن تقديرات أكاديمية أمريكية قولها أن الكلفة النهائية للحرب التي تشنها
الولايات المتحدة
وإسرائيل على
إيران
قد تتجاوز تريليون دولار.
تنفذ حاملة الطائرات الأمريكية "يو
إس إس
أبراهام
لينكولن
" مهاما في إطار حصار
مضيق هرمز
ويضم الجناح الجوي للحاملة ثماني طائرات مقاتلة شبحية وطائرات مقاتلة، وطائرات هجوم إلكتروني وطائرات قيادة وتحكم، ومروحيات وطائرات دعم اللوجستي. / Gettyimages.ru
وقال مسؤول عسكري أمريكي من داخل
وزارة الدفاع
الامريكية أن الخسائر المباشرة التي تكبدها "البنتاغون" حتى الآن بلغت29 مليار دولار، بزيادة عن تقدير سابق بلغ 25 مليارا قبل أسبوعين فقط، لكن التقديرات
الأكاديمية الأمريكية
تؤكد أن الكلفة النهائية قد تتجاوز تريليون دولار على الاقتصاد الأمريكي.
ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن مسؤول كبير في البنتاغون قوله إن الرقم الجديد يشمل تكاليف تشغيلية إضافية إلى جانب إصلاح واستبدال المعدات العسكرية المتضررة، بينما كانت التقديرات السابقة لا تشمل الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.
من جهتها، قدّرت الخبيرة في السياسات العامة بجامعة هارفارد كينيدي، ليندا بيلمز، أن الحرب مع
إيران
ستكلف دافعي
الضرائب
الأمريكيين ما لا يقل عن تريليون دولار، مشيرة إلى أن النفقات الفعلية تتجاوز بكثير الأرقام الرسمية المعلنة.
وأوضحت بيلمز أن الكلفة الفورية تشمل الذخائر المستخدمة من صواريخ وقنابل واعتراضات جوية، وتشغيل مجموعتين إلى ثلاث مجموعات حاملة طائرات، فضلا عن صيانة القوات ورواتب القتال والخسائر في الطائرات المسيرة والمقاتلات. كما لفتت إلى أن استبدال الأسلحة بات أكثر تكلفة بكثير من قيمتها الدفترية السابقة، موضحة أن صاروخ "توماهوك" الذي كانت قيمته التقديرية نحو مليوني دولار قد تصل كلفة استبداله اليوم إلى 3.5 ملايين دولار.
وأضافت أن التكاليف طويلة الأمد تشمل إعادة تأهيل المنشآت العسكرية المتضررة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، وإعادة ملء المخزونات بأسلحة أكثر تطورا، إلى جانب الرعاية الصحية لعشرات آلاف الجنود الأمريكيين المنتشرين في المنطقة، والذين قد يتعرضون لمخاطر صحية مرتبطة بالعمليات العسكرية.
وتزامن ذلك مع تحذيرات من انعكاسات اقتصادية أوسع للحرب، حيث أشارت وزارة
الطاقة الأمريكية
إلى أن أسعار النفط قد تبقى فوق 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، بينما يتوقع محللون أن ترتفع أسعار الوقود داخل
الولايات المتحدة
إلى 5 دولارات للغالون، ما يضيف أعباء جديدة على الاقتصاد الأمريكي ويضاعف فاتورة الصراع.
مقالات ذات صلة
النفط يتراجع مع تقارير عن استعداد ترامب لإنهاء حرب إيران
05:54 | 2026-03-31
البيت الابيض يكشف عن "فرصة حقيقية" للاتفاق مع ايران
14:14 | 2026-03-30
تقرير أمريكي يكشف عن توجيه 16 ألف ضربة ضد إيران
18:11 | 2026-03-19
تحذير أمريكي: التصعيد البري ضد إيران قد يقود إلى كلفة كارثية دون حسم
10:09 | 2026-03-25
02:17 | 2026-05-13
01:23 | 2026-05-12
10:00 | 2026-05-12
04:02 | 2026-05-12
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
14:30 | 2026-05-12
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
11:00 | 2026-05-12
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
الكشف عن زيارة سرية لنتنياهو الى الإمارات
14:25 | 2026-05-13
14:25 | 2026-05-13
إيران تتهم الكويت بـ"الاعتداء" على قارب تابع لها
14:18 | 2026-05-13
رويترز: السعودية قصفت مواقع جماعات مسلحة في العراق
13:26 | 2026-05-13
14:05 | 2026-05-13
في الولايات المتحدة.. أسعار الديزل تسجل مستويات قياسية وسط تداعيات الحرب
13:40 | 2026-05-13
رويترز: السعودية قصفت مواقع جماعات مسلحة في العراق
13:26 | 2026-05-13
فضيحة مدوية تلاحق زوجة نتنياهو
13:03 | 2026-05-13
