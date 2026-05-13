تحذير عاجل في إسرائيل: الدم ينفد والجيش يحتاج وحدات لعلاج الجرحى

وأكدت في بيان، ان "هناك نقصاً حاداً في الدم، لا سيما الدم "O" المطلوبة بشكل يومي في المستشفيات وفي الجيش الإسرائيلي لغرض علاج الجرحى، وإجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة، وعلاج الوالدات، ومرضى ، والمرضى الذين يحتاجون إلى وحدات دم بشكل متكرر، إلى جانب الاستعداد لحالات الطوارئ. وبدون استجابة فورية من الجمهور للتبرع بالدم، هناك خوف من تضرر مخزون الدم المطلوب والحاجة إلى تأجيل العمليات الجراحية والإجراءات الطبية".وأكد الإسعاف الإسرائيلي أنه لا يوجد بديل للدم، ولا يمكن إنتاج الدم بشكل اصطناعي، بل يمكن أن يأتي فقط من الأشخاص الذين يختارون القدوم والتبرع.