مع زيارة ترامب.. جدل حول دعم الصين لإيران عسكريا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعتزم إصدار عفو عام عن 250 شخصا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563949-639142953606750309.jpeg
مع زيارة ترامب.. جدل حول دعم الصين لإيران عسكريا
دوليات
2026-05-13 | 12:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
35 شوهد
يتضح من موقف
الصين
الحذر قبل زيارة الرئيس الأمريكي أنها لن تزود
إيران
بالأسلحة. ونظراً للتباطؤ الاقتصادي الذي تواجهه الصين، لا ترغب
بكين
في حرب تجارية أخرى مع
الولايات المتحدة
.
وبالنسبة لبكين، يُعد الوصول إلى السوق الأمريكية أهم من تعزيز القاعدة الصينية في
إيران
، ومن الواضح أن الرئيس الصيني شي سيواجه الرئيس الأمريكي
ترامب
الشهر المقبل من موقع تفاوضي أضعف.
وحرصت
الصين
على عدم تجاوز الخطوط الحمراء بمساعدة إيران في إنتاج الأسلحة النووية. ورغم النفي الرسمي، وفي ظل التقارير الموثوقة التي تفيد بأن الصين تقدم لإيران مساعدات استخباراتية ومجموعة متنوعة من الأسلحة، لا تزال
بكين
غير متأكدة من مسار الأمور في القمة.
ويُعدّ احتجاز القوات الأمريكية لسفينة إيرانية في 19 نيسان في خليج عُمان، والتي يُحتمل أنها كانت تحمل مواد ذات استخدام مزدوج من ميناء غاولان الصيني، مؤشراً على نوايا
الولايات المتحدة
.
وكانت الصين مورداً رئيسياً للأسلحة التقليدية لإيران في ثمانينيات
القرن
الماضي، لكنها أوقفت هذه التحويلات إلى حد كبير في عام 2015 بعد قرار من
مجلس الأمن الدولي
زاد من التدقيق الدولي في هذه التحويلات، وفي السنوات الأخيرة، تحوّل التعاون الأمني نحو مبيعات ونقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك التقنيات المتعلقة بتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة. وتُساعد عمليات نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج
طهران
على تعزيز قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية ومركبات إطلاق
الفضاء
.
وعُثر على مكونات صينية، تشمل أجهزة استشعار ومحولات جهد وأشباه موصلات، في طائرات إيرانية مسيّرة. ومن المعروف أن الصين تُقدّم لإيران معلومات استخباراتية حول نشر القوات العسكرية الأمريكية في
الخليج
، بالإضافة إلى تزويدها بأنظمة مراقبة. ومن شأن بيع هذه التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للعقوبات أن يُمكّن طهران من مواصلة تطوير الأسلحة.
وترد تقارير تفيد بأن الحكومة الصينية تنقل أنظمة أسلحة مباشرة. ووفقًا لتقارير استخباراتية أمريكية، تستعد الصين لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقد تستغل إيران وقف إطلاق النار الحالي كفرصة لتجديد مخزونها من بعض أنظمة الأسلحة بمساعدة شركاء أجانب رئيسيين. وإذا تراجعت بكين، فسيضعف نفوذها في إيران، وهو ما لا تستطيع الصين تحمله.
وتُعد إيران قاعدتها الرئيسية لمواجهة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وتشير التقارير إلى أن بكين تعمل على إيجاد طرق لتمرير الشحنات عبر دول ثالثة لإخفاء المصدر الحقيقي لشحنات الأسلحة.
ومن بين الأنظمة التي يُقال إن بكين تستعد لنقلها، أنظمة صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف تُعرف باسم "مانباد" (أنظمة الدفاع الجوي المحمولة)، والتي يمكن أن تُشكل تهديدًا للطائرات العسكرية الأمريكية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة. وتتميز هذه المنصات بسهولة تشغيلها، حيث تُطلق صواريخ موجهة حراريًا تعمل بنظام "أطلق وانسَ".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الصين تعلن دعم لإيران في حماية سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها
09:30 | 2026-03-02
ترامب يتهرب من تأكيد تقارير عن دعم استخباراتي روسي لإيران
04:18 | 2026-03-07
موقف باكستاني- صيني حول وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران
13:19 | 2026-05-12
حرب الشرق الأوسط.. حديث عن عدم دعم الصين لإيران بما يكفي
13:02 | 2026-04-26
الصين
ايران
مجلس الأمن الدولي
الولايات المتحدة
الأمن الدولي
مجلس الأمن
9 نيسان
مجلس ال
الخليج
الفضاء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الجمعة تقلب الموازين في العراق
محليات
32.87%
02:17 | 2026-05-13
الجمعة تقلب الموازين في العراق
02:17 | 2026-05-13
7 قرى عراقية تتنافس على لقب أفضل المناطق السياحية عالمياً
محليات
26.14%
01:23 | 2026-05-12
7 قرى عراقية تتنافس على لقب أفضل المناطق السياحية عالمياً
01:23 | 2026-05-12
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
محليات
21.96%
10:00 | 2026-05-12
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
10:00 | 2026-05-12
الاتربة تعود للعراقيين
محليات
19.03%
04:02 | 2026-05-12
الاتربة تعود للعراقيين
04:02 | 2026-05-12
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
اخترنا لك
الإمارات تكشف حقيقة زيارة نتنياهو أو استقبال وفود إسرائيلية
16:47 | 2026-05-13
فرنسا تمنع نزول ركاب سفينة للاشتباه في تفشي مرض
15:55 | 2026-05-13
الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار وقف الأعمال العدائية ضد إيران
15:01 | 2026-05-13
نائب ترامب: الانتشار النووي يمثل التهديد الأكبر لأمننا القومي
14:50 | 2026-05-13
الكشف عن زيارة سرية لنتنياهو الى الإمارات
14:25 | 2026-05-13
لبنان.. خمسة شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم
14:05 | 2026-05-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.