مع زيارة ترامب.. جدل حول دعم الصين لإيران عسكريا

يتضح من موقف الحذر قبل زيارة الرئيس الأمريكي أنها لن تزود بالأسلحة. ونظراً للتباطؤ الاقتصادي الذي تواجهه الصين، لا ترغب في حرب تجارية أخرى مع .



وحرصت على عدم تجاوز الخطوط الحمراء بمساعدة إيران في إنتاج الأسلحة النووية. ورغم النفي الرسمي، وفي ظل التقارير الموثوقة التي تفيد بأن الصين تقدم لإيران مساعدات استخباراتية ومجموعة متنوعة من الأسلحة، لا تزال غير متأكدة من مسار الأمور في القمة. وبالنسبة لبكين، يُعد الوصول إلى السوق الأمريكية أهم من تعزيز القاعدة الصينية في ، ومن الواضح أن الرئيس الصيني شي سيواجه الرئيس الأمريكي الشهر المقبل من موقع تفاوضي أضعف.

ويُعدّ احتجاز القوات الأمريكية لسفينة إيرانية في 19 نيسان في خليج عُمان، والتي يُحتمل أنها كانت تحمل مواد ذات استخدام مزدوج من ميناء غاولان الصيني، مؤشراً على نوايا .

وكانت الصين مورداً رئيسياً للأسلحة التقليدية لإيران في ثمانينيات الماضي، لكنها أوقفت هذه التحويلات إلى حد كبير في عام 2015 بعد قرار من زاد من التدقيق الدولي في هذه التحويلات، وفي السنوات الأخيرة، تحوّل التعاون الأمني نحو مبيعات ونقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك التقنيات المتعلقة بتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة. وتُساعد عمليات نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج على تعزيز قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية ومركبات إطلاق .

وعُثر على مكونات صينية، تشمل أجهزة استشعار ومحولات جهد وأشباه موصلات، في طائرات إيرانية مسيّرة. ومن المعروف أن الصين تُقدّم لإيران معلومات استخباراتية حول نشر القوات العسكرية الأمريكية في ، بالإضافة إلى تزويدها بأنظمة مراقبة. ومن شأن بيع هذه التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للعقوبات أن يُمكّن طهران من مواصلة تطوير الأسلحة.

وترد تقارير تفيد بأن الحكومة الصينية تنقل أنظمة أسلحة مباشرة. ووفقًا لتقارير استخباراتية أمريكية، تستعد الصين لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقد تستغل إيران وقف إطلاق النار الحالي كفرصة لتجديد مخزونها من بعض أنظمة الأسلحة بمساعدة شركاء أجانب رئيسيين. وإذا تراجعت بكين، فسيضعف نفوذها في إيران، وهو ما لا تستطيع الصين تحمله.

وتُعد إيران قاعدتها الرئيسية لمواجهة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وتشير التقارير إلى أن بكين تعمل على إيجاد طرق لتمرير الشحنات عبر دول ثالثة لإخفاء المصدر الحقيقي لشحنات الأسلحة.

ومن بين الأنظمة التي يُقال إن بكين تستعد لنقلها، أنظمة صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف تُعرف باسم "مانباد" (أنظمة الدفاع الجوي المحمولة)، والتي يمكن أن تُشكل تهديدًا للطائرات العسكرية الأمريكية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة. وتتميز هذه المنصات بسهولة تشغيلها، حيث تُطلق صواريخ موجهة حراريًا تعمل بنظام "أطلق وانسَ".