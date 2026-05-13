أجواء إيجابية في محادثات التجارة بين واشنطن وبكين

أجرى مبعوثو التجارة من والصين محادثات بناءة قبيل القمة البادئة بين الرئيس الأميركي والرئيس الصيني ، وفق وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وقال تقرير وفق وكالة البث الصينية الرسمية "CCTV" إن وفودا تجارية رفيعة المستوى من البلدين عقدت محادثات في اليوم الأربعاء، في إطار التحضير للقمة المنتظرة.

وأضاف التقرير أن الجانبين أجريا تبادلات صريحة ومعمقة وبناءة بشأن حل القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة توسيع التعاون العملي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الملفات التي تمت مناقشتها.

وترأس الوفد الأميركي سكوت بيسنت، فيما قاد الوفد الصيني نائب هي ليفينغ.