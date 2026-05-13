في الولايات المتحدة.. أسعار الديزل تسجل مستويات قياسية وسط تداعيات الحرب

وتعد الأسعار الجديدة مؤشرا جديدا على اتساع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات أسواق .

ووفق بيانات AAA، ارتفع متوسط سعر إلى أعلى مستوى تاريخي في ولايات ويسكونسن وميشيغان وإلينوي وإنديانا، مع تسجيل زيادات حادة خلال الأيام الأخيرة.



ويعزى هذا الارتفاع إلى مزيج من صعود أسعار النفط عالميا، وتعطل بعض ، إضافة إلى توجه شركات التكرير لإعطاء أولوية لإنتاج وقود الطائرات على حساب الديزل والبنزين، في ظل زيادة الطلب المرتبط بالأوضاع الإقليمية والتوترات الدولية.



ويعد الديزل عنصرا محوريا في الاقتصاد الأمريكي، إذ تعتمد عليه الشاحنات والقطارات والحافلات والجرارات الزراعية والسفن، ما يجعل ارتفاعه ينعكس مباشرة على أسعار النقل وسلاسل الإمداد والمواد الغذائية.

ويحذر خبراء من أن موجة الصعود الحالية بدأت بالفعل ترفع كلفة إنتاج المحاصيل الزراعية ونقل الأغذية إلى الأسواق، ما قد يؤدي إلى زيادة إضافية في أسعار الغذاء للمستهلكين.