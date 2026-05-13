لبنان.. خمسة شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم

أعلن الدفاع المدني في ، الأربعاء، عن استشهاد خمسة أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم.

وقال الدفاع المدني: "5 شهداء و7 مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم". الى ذلك، قالت وسائل إعلام دولية، "قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة صريفا في قضاء صور جنوبي "، مضيفة "غارة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف بقضاء النبطية جنوبي لبنان".