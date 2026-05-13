الكشف عن زيارة سرية لنتنياهو الى الإمارات

وبحسب بيان المكتب، فإن "هذه الزيارة أدت إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين والإمارات العربية المتحدة". ولم تنشر أي صورة للزيارة أو اللقاء.وقد سبق لنتنياهو أن زار الإمارات سراً في عام 2018 قبل التوقيع على "اتفاقيات أبراهام"، كما التقى في دولة ثالثة.وهذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها خبر وجود الزيارة واللقاء مع زعيم الإمارات.ووفق ما ذكرت " "، فإن نتنياهو أراد في الماضي القيام بزيارة علنية للدولة الخليجية، لكن طلبه قوبل بالرفض.وأشارت الصحيفة إلى أن "العلاقة بين إسرائيل والإمارات أصبحت اليوم في حالة تحسن وتصل إلى آفاق جديدة".ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله: "الإماراتيون يدركون من هي الدولة الوحيدة التي تقف إلى جانبهم في وقت الشدة. ولذلك تأتي سلسلة الزيارات لنتنياهو، وبرناع، وزيني، وجهات أخرى".وتأتي أنباء هذه الزيارة في أعقاب تقرير لصحيفة "وول "، أفاد بأن الإمارات نفذت ضربات عسكرية على الشهر الماضي، وهو إجراء لم تقر به الإمارات علنا.وحسب التقرير، شملت الضربات التي لم تعترف بها الإمارات علانية، هجوما على مصفاة تكرير في جزيرة "لاوان" الإيرانية في بداية شهر أبريل، تزامنا تقريبا مع الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عن وقف إطلاق النار. وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق هائل وتعطيل جزء كبير من القدرة الإنتاجية للمنشأة.وذكرت إيران في ذلك الوقت أن مصفاة التكرير أصيبت في هجوم معاد، وأطلقت ردا على ذلك وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الإمارات العربية المتحدة والكويت.وقال لدى إسرائيل، هوكابي، يوم الثلاثاء إن إسرائيل أرسلت بطاريات دفاع جوي من طراز "القبة الحديدية" وأفرادا إلى الإمارات. وأكدت مصادر أن الإمارات تسلمت الأنظمة الدفاعية.