نائب ترامب: الانتشار النووي يمثل التهديد الأكبر لأمننا القومي

اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الأربعاء، أن الانتشار النووي يمثل التهديد الأكبر لأمن بلاده القومي.

وقال فانس في كلمة له، أتفق مع الرئيس في أن لا ينبغي أن تمتلك سلاحا نوويا"، مردفا "منخرطون في عملية دبلوماسية نشطة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، "أمام الرئيس خيارات عديدة دبلوماسية وعسكرية"، معربا عن اعتقاده باحراز "تقدم في المحادثات مع إيران".

ولفت فانس الى أن "الهدف الجوهري لدى الرئيس هو جعل العالم والشعب الأمريكي في مأمن من خطر امتلاك إيران سلاحا نوويا"، مضيفا "الانتشار النووي يمثل التهديد الأكبر لأمننا القومي".