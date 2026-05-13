فرنسا تمنع نزول ركاب سفينة للاشتباه في تفشي مرض

وذكرت السلطة الصحية بالمنطقة، في بيان، أنه لا يوجد سبب لربط ما يبدو أنه انتشار للمرض المعوي على متن سفينة قادمة من ‌بلفاست وليفربول بتفشي فيروس "هانتا" على السفينة "هونديوس" الفاخرة التي أبحرت بين وجزر ‌الكناري.وتوفي ‌بريطاني (92 عاما) على متن السفينة بسبب نوبة قلبية بينما كانت متوقفة في بمنطقة في 11 مايو الجاري.وقالت إدارة إقليم إن هذه الوفاة ‌لا يبدو أنها مرتبطة بتفشي ‌المرض المعوي في ⁠هذه المرحلة.وتقل السفينة 1233 راكبا، معظمهم من البريطانيين والأيرلنديين، بالإضافة إلى 514 من أفراد الطاقم. ومن بين الركاب فرنسي واحد.وقال ⁠مسؤولون إن ‌منع نزول الركاب مؤقت لحين ظهور نتائج الفحوصات ⁠الطبية.وكتبت شركة "أمباسادور كروز لاين"، المشغلة للسفينة، في منشور على ⁠" "، أنه جرى تطبيق بروتوكولات معززة للتعقيم والوقاية على متن السفينة "أمبيشن" على الفور. وأضافت "بمجرد الحصول ⁠على الموافقة، سيسمح للركاب بالنزول".