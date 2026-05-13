الإمارات تكشف حقيقة زيارة نتنياهو أو استقبال وفود إسرائيلية

وفي بيان صادر عنها، شددت على أن "أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات".كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية".وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أكد الإسرائيلي بنيامن نتنياهو أن رئيس الحكومة قام بزيارة سرية إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الحرب على والتقى برئيسها .