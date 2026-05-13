إدارة ترامب تقرر تعليق شرط "الكفالة المالية" بشأن المونديال

وبموجب هذا القرار، سيتم استثناء المشجعين الذين أكدوا حجز تذاكرهم لحضور مباريات 2026 من دفع الكفالة، التي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.وكانت قد أقرت هذا الإجراء، العام الماضي، ضمن حملة واسعة النطاق لتنظيم الهجرة.وتشمل الكفالة المسافرين من 50 دولة، من بينها 5 صعدت لمونديال 2026، وهي: الجزائر، وتونس، والسنغال، وكوت ديفوار، والرأس الأخضر.من جانبها، صرحت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون القنصلية، بأنه سيتم إعفاء المشجعين المؤهلين الحاملين للتذاكر، والمشتركين في نظام " باس" - الذي يمنح مواعيد سريعة للحصول على - من شرط الكفالة بأثر رجعي، اعتباراً من 15 أبريل الماضي.وكان اللاعبون والمدربون والأطقم الإدارية معفيين مسبقاً من هذا الشرط، لكن الجماهير ظلت ملزمة بدفع الكفالة حتى صدور القرار الجديد.